Ganna nella storia | è Record dell' Ora a Grenchen dopo 129 anni!

GRENCHEN (Svizzera) - Fantastica impresa di Filippo, che conquista il record dell'ora , pedalando per 56 chilometri in 60 minuti e abbattendo il primato stabilito dal britannico Dan Bigham solamente lo scorso 19 agosto. Pazzesca la performance ...... in particolare, l'attività su pista che, negli ultimi anni, grazie proprio a, ma anche all'olimpionico di Rio Elia Viviani, si è risollevata. La carriera Campione iridatoprova su strada ...Impressionante Filippo Ganna. Il 26enne piemontese è il nuovo primatista mondiale sull’Ora dopo aver percorso 56,792 km. Ganna ha corso spingendo un rapporto impossibile: quel 65×14, che sviluppa 9,89 ...Filippo Ganna ha completato un'altra impresa, forse addirittura la più grande di una carriera già strepitosa. A Grenchen ( Svizzera ), il piemontese Ineos Grenadiers è andato a prendersi il Record del ...