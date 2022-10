Futura sposa rinvia il matrimonio per il Covid | poi per un tumore al seno | il giudice le intima il pagamento del vestito nuziale

notiziediprato.it

Una futura sposa sfortunata. La decisione di sposarsi fermata dal lockdown e dalla pandemia, poi l'acquisto di un vestito da una stilista americana, comprato in un negozio di Prato, ma una malattia le ha fatto saltare le nozze. Un matrimonio programmato ma mai celebrato prima a causa del Covid e successivamente per un problema di salute della sposa che, però, ha dovuto ugualmente acquistare il vestito per il quale aveva versato un acconto di 500 euro. Così ha deciso il giudice di pace che ha rigettato il ricorso presentato dalla futura sposa.