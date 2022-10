Furti in Sabina | ladro sorpreso in casa | i vicini lo bloccano e lo consegnano ai Carabinieri

(Di sabato 8 ottobre 2022) RIETI – Un uomo, in pieno giorno, tenta di introdursi in un’abitazione tramite l’effrazione di una finestra ma viene scoperto dalla proprietaria, la quale, urlando, ha attirato l’attenzione deiche lo hanno bloccato e consegnato ai. È successo ieri, nel primo pomeriggio, a Santa Rufina di Cittaducale. L’uomo, un quarantenne di origine rumena, è stato prontamente bloccato da un Assistente della Polizia di Stato, libero dal servizio, e poi arrestato da una pattuglia del Radiomobile deidi Cittaducale immediatamente intervenuta sul posto. L’arrestato, senza fissa dimora nel territorio italiano e sconosciuto nel territorio di Cittaducale, dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del reato di tentato furto in abitazione. Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella ...

Sabina Online

In controtendenza, con il resto del Lazio e il dato nazionale, lasegna un incremento del 5,... 104esima posizione, omicidi stradali 102esima, percosse, 101esima,di motocicli 100esima, ...... in particolare anziani e appartenenti alle fasce deboli, sulla prevenzione die truffe. A Pozzaglia, presso la Chiesa Parrocchiale "Santo Stefano Promotore", il Maresciallo Maggiore ... Furti in Sabina: sorpreso a rubare catalizzatori di auto, denunciato trentenne Aveva rubato un catalizzatore qualche mese fa in una frazione di Collevecchio. Ora i carabinieri lo hanno identificato e denunciato. I militari della ...A Pozzaglia Sabina, il Maresciallo Maggiore Giacobbe Grieco, Comandante della Stazione Carabinieri di Orvinio, ha illustrato le varie tecniche utilizzate da ladri e truffatori per compiere i reati ...