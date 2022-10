Francesco Totti dice basta | non farà più l’agente sportivo

Corriere dello Sport

... di qui studio a voi stadio, abbiamo seguito sempre più da intrusi, prima con le copertine dei giornali di gossip, poi con i social a rendere la vita di Ilary Blasi euna soap ...... quello che riguarda la telenovela del lungo divorzio trae Ilary Blasi ... La nuova vita di Totti e i problemi con il suo circolo: c'è di mezzo Ilary Avanti il prossimo. L'annus horribis per i matrimoni sembra non dare tregua: dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, la maledizione del 2022 è sbarcata oltreoceano con Gisele Bündchen e Tom Brady che sare ...Blasi: ecco cosa è accaduto in queste ore. Sono ormai trascorsi più di tre mesi da quando Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quel momento come sappiamo sulla coppia s ...