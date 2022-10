Francesco muore nel giorno del suo compleanno Tornava a casa per la festa

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tragedia a Primaluna, in provincia di Lecco.Ciciliani è morto neldel suoe ha lasciato tutti scioccati. Doveva essere una serata di, ma proprio mentre stava per fare rientro aper festeggiare insieme a parenti e amici si è materializzata la fine. Purtroppo è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale, che sarebbe stato autonomo. Non ci sono infatti state segnalazioni inerenti altri mezzi coinvolti nel sinistro, che si è portato via per sempre l’uomo di 62 anni. A PrimalunaCiciliani è morto neldel suo 62esimo, mentre si trovava sulla strada provinciale 62 della Valsassina. L’impatto con l’asfalto è avvenuto nelle vicinanze dell’ex cava di Cortabbio nel paese lecchese, ...

Fanpage.it

... più volte citata nel magistero della Chiesa e ultimamente da Papanella "Fratelli Tutti". gli scrivevano, che qui si vive e sicome bestie". Il missionario quindi secondo Scalabrini "...... dove i motociclisti sono giunti al traguardo in Piazza Sandopo aver percorso 253 km. La ... sono sette le vittime di Riccione della strage in A4 8 ottobre 2011 -Aldo Gennari, padre ... Francesco, morto a 7 anni per un'otite: chiesti 4 anni di condanna per il medico omeopata La Procura di Ancona ha chiesto una condanna a 4 anni per il medico omeopata pesarese Massimiliano Mecozzi, 60 anni, per la vicenda del bimbo morto ...ANCONA Quattro anni di reclusione. È la condanna chiesta dalla procura di Ancona per Massimiliano Mecozzi, il medico finito a processo per la morte di Francesco Bonifazi, il bimbo di ...