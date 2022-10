FOTO – Napoli pazza di Kim | murales dedicato al difensore coreano

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 ottobre 2022) Una delle più grandi sorprese di questo inizio di stagione è senza dubbio ilsudKim Min-jae. Acquistato dal Fenerbahce, ilè giunto in quel dicon l’arduo compito di sostituire il partente Kalidou Koulibaly. Accolto tra lo scetticismo generale, il giocatore ha sin da subito mostrato le proprie qualità difensive inserendosi in maniera impeccabile nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. Una delle giocate difensive più importanti realizzate dalfin qui e che è rimasta maggiormente impressa nella mente dei napoletani, è sicuramente l’intervento nei minuti di recupero contro il Milan sul colpo di testa di Brahim Diaz. Min-jae Kim (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)In quell’occasione, dopo aver sventato ...