Formazioni ufficiali Frosinone-Spal | Serie B 2022 2023

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per l’ottava giornata della. Le due squadre sono divise da soli tre punti in classifica, ma entrambe sono reduci da una sconfitta. Importante dunque ripartire e farlo al più presto, magari proprio dal match del Benito Stirpe. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 16:15 di sabato 8 ottobre, di seguito ecco le: In attesa: In attesa SportFace.

Nel primo anticipo della 9giornata Sassuolo e Inter si sfidano in Emilia: molte le riconferme tra i neroverdi, reduci dalle vittorie contro Torino e Salernitana e privi di Berardi ; Inzaghi rimescola ...Ledi Sassuolo Inter match valido per l'9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Sassuolo - Inter, match valido ...Le formazioni ufficiali di Reggina-Cosenza, sfida valida per l’ottava giornata della Serie B 2022/2023. E’ tempo di derby calabrese al Granillo, dove la capolista – chiamata a riscattarsi dopo il ko ...Simone Inzaghi sceglie Onana: il portiere camerunese debutta così in Serie A. Tornano titolare De Vrij in difesa e Asllani a centrocampo, sulle fasce Dumfries e Dimarco. Sorpresa nella retroguardia: ...