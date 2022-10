Filippo Ganna | nuovo record dell' ora | l' azzurro entra nella storia del ciclismo

Grande impresa di, che sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen, ha stabilito il nuovo record dell'ora con 56,792 km. Il precedente primato, stabilito ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham ...Meraviglioso. Il 26enne piemontese del Team Ineos è il nuovo primatista mondiale sull'Ora dopo aver percorso 56,792 km. Pippo nel 60 minuti in pista al velodromo di Grenchen ha fatto qualcosa di ...Filippo Ganna è ufficialmente nella Storia. Non del ciclismo italiano, ma di quello Mondiale. Nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, il campione olimpico azzurro fa segnare il Record dell’Ora ...GRENCHEN - 08-10-2022 -- Tutti in piedi a Granchen per salutare il nuovo record dell'ora, appena conquistato dal ragazzo d'oro di Vignone Filippo Ganna. Con 56,792 chilometri percorsi, il 26enne ha br ...