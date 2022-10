Filippo Ganna | nuovo record dell' ora | l' azzurro entra nella storia del ciclismo con 56 | 792 km

Impresa storica di: sul Velodromo di Grenchen (Svizzera) il campione verbanese percorre 56.792 km e migliora i 55,548 km raggiunti dal britannico Dan Bigham lo scorso 19 agosto nello stesso impianto ...DIRETTA TENTATIVO RECORD DELL'ORA: PIPPO VOLA! Il tentativo di record dell'ora dista andando benissimo per Pippo presso il Velodrome Suisse di Grenchen, anzi forse il campione azzurro sta andando ...Uno, due, tre giri e quella riga verde a dire del vantaggio e della generosità della partenza, poi il rosso che ha spaventato i tifosi ma non chi conosce Filippo Ganna: tutto previsto. In pochi minuti ...(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Grande impresa di Filippo Ganna, che sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen, ha stabilito il nuovo record dell'ora con 56,792 km. Il precedente primato, stabilito ad ...