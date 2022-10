FIFA 23 Pacchetto FUT Hero Garantito Scambiabile rilasciato per errore | La Community critica EA Sports

(Di sabato 8 ottobre 2022) Alle 19:00 dell’8 ottobre EAhadei nuovi contenuti nel negozio della popolare modalità23 Ultimate Team. Purtroppo tra i contenuti rilasciati è stato inserito, per, anche unFUTche è stato poi rimosso dopo pochi minuti. Ildoveva garantire una carta Eroe none questoha fatto aumentare in modo importante il numero delle cartees sul mercato che hanno poi determinato un crollo dei prezzi delle carte in questione. I trader più veloci sono stati in grado di acquistare un gran numero di cartees a prezzi molto bassi e già in queste ore le stanno rivendendo anche a ...

... e potendo acquistare addirittura giocatori dal passato: l'ultimodi aggiornamenti, ad ... anche alla luce dell'addio di EA alla serie, il prossimo anno ci possa regalare qualche sorpresa ...Chiamato "Care Package", ilcontiene tutto il necessario per poter affrontare delle lunghe sessioni di gioco, magari in Ultimate Team. La sorpresa, come era ovvio di questi tempi, è ...FIFA 23 è già disponibile in early access tramite EA Play, anche se il gioco uscirà ufficialmente l'1 ottobre. Le funzionalità online sono già attive e dunque è già stata rilasciata la prima Squadra d ...FIFA 23 è pronta per il rilascio della Road to the Knockouts, ecco tutte le carte più quotate al momento La data di uscita di FIFA 23 Road to the Knockouts è stata fissata per il 7 ottobre, un evento ...