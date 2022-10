Festival del Cinema Nuovo | ecco tutti i premiati

(Di sabato 8 ottobre 2022) Bergamo. Con la premiazione dei migliori tra gli oltre 200 cortometraggi in concorso, si è conclusa, venerdì 7 ottobre 2022, la XII edizione delInternazionale del, un evento organizzato dall’Associazione Romeo della Bella e da Mediafriends, in collaborazione con la Fondazione Allianz Umana Mente. A fare da cornice alla premiazione il Teatro Donizetti di Bergamo, la città che ha accolto con entusiasmo ildopo la pausa dovuta all’emergenza pandemica. L’evento, presentato da Gisella Donadoni, ha visto la partecipazione del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, dell’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina e di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno animato la serata: Claudio Bisio, Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017, e il duo composto dal violinista Leonardo ...

