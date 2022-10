FAZIO RIAPRE CHE TEMPO CHE FA | “SALVINI? ATTACCARMI NON GLI HA PORTATO BENE”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Fabioalza il sipario sulla nuova stagione di CheChe Fa tra conferme e novità. Nell’occasione il popolare conduttore di Rai3 parla della situazione della tv generalista, dei continui attacchi politici e di tanto altro dalle pagine del Corriere. “Ormai ci sono dirette social che fanno più ascolti di tanti programmi televisivi, persone che hanno più follower di un ascolto medio. Nel mondo sempre più frammentato della comunicazione è un orgoglio che Cheche fa sia diventato un classico della tv”. Cosìfesteggia 20 anni di CheChe Fa, al via domenica 9 ottobre alle 20 su Rai3. Tra gli ospiti Enrico Letta, Marco Mengoni, Bebe Vio e Roberto Burioni. La tv generalista è assediata da social e piattaforme streaming: “Per durare ha bisogno di volti ...

