F1 GP Giappone 2022 | Sainz | “Buon terzo posto | peccato per il mezzo decimo dalla pole”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Carlosha commentato a caldo il suonelle qualifiche del Gran Premio del, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1: “per ildi ritardoe per le altre qualifiche con distacchi del genere. Ho fatto ungiro dall’inizio all’ultima curva, dove purtroppo ho pattinato a causa dell’uso eccessivo del posteriore. Ilè un bene per lottare con Verstappen, anche perché siamo riusciti a salvare un treno di gomme che può risultare utile“. Infine, sul meteo: “Avrà un ruolo importante in gara. La pioggia dovrebbe arrivare, ma non sappiamo in quale momento“. SportFace.

Nel team di Faenza il suo posto sarà preso da Nyck de Vries , anche lui annunciato nella mattinata di sabato durante il Gran Premio del. "Sono felice di entrare a far parte della famiglia ...La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp deldi Formula 1, in programma domani sul circuito di Suzuka. Secondo tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, a soli 10 millesimi; terzo l'altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz, ...SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Max Verstappen è in pole position nel Gran Premio del Giappone di Suzuka. Il pilota olandese chiude la Q3 con ...(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp del Giappone di Formula 1, in programma domani sul circuito di Suzuka. Secondo tempo per la Ferrari del ...