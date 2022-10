F1 | Ferrari promossa nelle qualifiche di Suzuka | ma per battere Verstappen servirà una magia in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022)una. Laha terminato ledel GP del Giappone, 18° round del Mondiale 2022 di F1, in seconda e terza posizione: il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si sono fermati a pochi centesimi dalla pole dell’olandese Max. La velocità dimostrata nel corso del weekend nipponico può far sorridere perché si temeva una replica di quanto accaduto a Spa-Francorchamps (Belgio). Il tracciato del Sol Levante ha come requisito essenziale l’efficienza aerodinamica e la RB18 ne ha in abbondanza, aspetto che Max ci ha tenuto a ribadire con la sua pole. Tuttavia, la F1-75 ha messo in mostra un’ottima prestazione, ma perl’olandese si dovrà agire in maniera ancor più incisiva. Domani, infatti,ha la possibilità di ...