Wired Italia

Il 7 a l'8 ottobre torna a Milano, alla Fabbrica del Vapore, il Wired Next Festival, appuntamento dedicato come sempre all'innovazione e alle tecnologie digitali. Molti gli ospiti che parteciperanno ...Il 7 a l'8 ottobre torna a Milano, alla Fabbrica del Vapore, il Wired Next Festival, appuntamento dedicato come sempre all'innovazione e alle tecnologie digitali. Molti gli ospiti che parteciperanno ... Eva Galperin al Wired Next Fest Milano 2022: “Attenzione alle relazioni abusive realizzate attraverso la tecnologia” La famosa consulente della Freedom of the Press Foundation e Director of Cybersecurity per la Electronic Frontier Foundation spiega le strategie contro ...Milano, 29 set. (Adnkronos) - Torna a Milano il 7 e l'8 ottobre alla Fabbrica del Vapore il 'Wired next fest', l'evento a partecipazione ...