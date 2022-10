Eurovision Song Contest 2023 | selezionata la città ospitante al posto dell’Ucraina | ecco dove si farà e quando

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sarà Liverpool la sede dell’edizionedell’. Lo ha reso noto nella serata di venerdì 7 ottobre la Bbc. Dopo la vittoria della Kalush Orchestra a Torino, con il brano “Stefania”, la kermesse si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina ma a luglio Kiev ha ceduto l’organizzazione alla Gran Bretagna. Erano due lein “gara” per ospitare la 67esima edizione, Liverpool e Glasgow, ma alla fine la prima ha trionfato. La Grand Final dell’si svolgerà quindi nella Liverpool Arena vicino al fiume Mersey sabato 13 maggio con le semifinali martedì 9 e giovedì 11 maggio. La BBC, insieme alla European Broadcasting Union (EBU), organizzerà ilin consultazione con UA:PBC, ...

Sarà Liverpool la sede dell'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest. Lo rende noto la BBC. La kermesse si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina, paese che ha vinto la competizione a Torino quest'anno con il brano 'Stefania' della Kalush Orchestra, ...L'edizione 2023 dell'Eurovision Contest non si terrà in Ucraina ma verrà organizzata a Liverpool, nel Regno Unito. Lo ha annunciato la Bbc. L'Eurovision Contest 2023 si terrà a Liverpool e non in Ucraina, a ...L'Eurovision Song Contest 2023 nella terra dei Beatles: si farà a Liverpool. La città ha avuto la meglio su Glasgow.