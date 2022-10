Esplosione sul ponte fra Russia e Crimea ' Cisterne in fiamme' | Kiev | è solo l' inizio

Il rogo, scoppiato alle sei di questa mattina, sarebbe stato provocato dall'di un camion - bomba che ha a sua volta innescato le fiamme sulle cisterne piene di carburante che transitavano ...Poco fa, Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha scritto... Il post sembra suggerire la responsabilità di Kiev nell'che ha interrotto la via di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'esplosione del camion bomba sul ponte in Crimea è stata un'operazione speciale dello Sbu, i servizi ucraini: lo scrive l'agenzia ucraina Unian citando fonti delle forze di sicurezza. (ANSA). (ANSA) ...