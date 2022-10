Eros Ramazzotti | sosia di Michelle Hunziker tra il pubblico | «Secondo me vieni più gnocca»

(Di sabato 8 ottobre 2022)si appresta a diventare nonno, ma per lui è tempo di continuare il suo tour in giro per l'Italia. Dopo il gender reveal organizzato da Aurorache ha riunito...

Marica Pellegrinelli tra dolore e rabbia. La modella bergamasca, ex moglie di, nelle scorse ore ha perso Atena , la sua cagnolina. In un lungo post la donna orobica ha spiegato dettagliatamente ciò che è accaduto: l'amica a quattro zampe è stata stroncata da un ...Vittima di questa atrocità anche il cane della famiglia di Marica Pellegrinelli , ex moglie di, che sui social ha raccontato il dramma vissuto nelle scorse ore. " Lei è Atena. Una ... Eros e la sosia di Michelle al concerto: "Secondo me vieni più gnocca" La modella bergamasca piange la morte del suo cane, Atena, stroncata da un boccone avvelenato ingurgitato per strada ...Il cane di famiglia dell'ex moglie di Ramazzotti è morto dopo avere ingerito un boccone avvelenato. Pochi giorni fa anche il labrador di Enzo Salvi aveva rischiato la vita per un episodio simile ...