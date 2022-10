Energia | De Poli | ' subito sconto in bolletta e riduzione oneri'

(Di sabato 8 ottobre 2022) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - “Il decreto del ministero della Transizione ecologica prevede l'obbligo di accendere il riscaldamento con una temperatura minima di 19 gradi, per locali ed esercenti pubblici. Le bollette aumentano e le attività rischiano la chiusura. Siamo preoccupati. Il Governo deve necessariamente intervenire con misure strutturali come lodiretto ine lastrutturale degliche incidono per il 30% dei costi energetici”. A chiederlo è il senatore Udc Antonio Deche aggiunge: “Stiamo dalla parte delle categorie economiche. Secondo il presidente dei panificatori Ascom Carlo Quartesan, a Padova 40 esercizi su 200 sono ad un passo dalla chiusura. Sappiamo bene che sono attività economiche che hanno costi energetici significativi". "Lo stesso vale per la ...

...ed, con le tecnologie più avanzate e uno sguardo sempre rivolto al futuro con l'obiettivo di migliorare la vita di tutti. Per A2A il Piemonte è un territorio di importanza strategica: i...In una stagione normale, idel Friuli devono affrontare una spesa di alcuni milioni di euro (attorno ai 3), per quanto riguarda l', tra impianti di risalita e cannoni spara - neve. La ...