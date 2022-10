Empoli | fissato il prezzo di Parisi

Sport Mediaset

...il 2020 - 21 alla corte di Conte conquistando il tricolore e poi è andato in prestito all'...il club neroverde alla fine a spuntarla con la formula del prestito con obbligo di riscattoa ...... in difesa dovrebbe essere tuttocon Reece James e Azpilicueta a giocarsi il posto sulla ... a sinistra invece Ballo - Touré (l'eroe della vittoria di) avrà nuovamente la maglia da ... EMPOLI, FISSATO IL PREZZO PER PARISI - Sportmediaset Torino Empoli è la sfida di domani di Serie A per la 9^ giornata, ma la lettura è anche per il futuro Torino Empoli è la sfida di domani di Serie A per la 9^ giornata, ma la lettura è anche per il fut ...Da riserva a titolarissimo ai danni di Destro: Sam Lammers ora è un giocatore fondamentale per questo Empoli (ora serve continuità) Lammers si è ambientato molto bene in quel di Empoli, arrivando ad e ...