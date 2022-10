Elezioni | Berlusconi | «A Forza Italia i cittadini chiedono di essere garante dei valori liberali»

(Di sabato 8 ottobre 2022) «si è vista attribuire dal voto deglini la grande responsabilità didei principinell’attività di governo. Lo faremo con coerenza, nella convinzione che su questi principi vada costruito il futuro del nostro Paese». A parlare è Silvio, in un messaggio diffuso per ricordare i cento anni dalla fondazione del Partito liberale. E per rivendicare la continuità tra il movimento “azzurro” e la tradizione liberale. Tra i principi comuniha ricordato «il primato della persona rispetto allo Stato, l’economia di mercato, la riduzione del ruolo dello Stato, il garantismo, l’europeismo, lo stretto legame con l’Occidente e l’Alleanza Atlantica». Messaggio del Cav per i 100 anni del Partito ...

Dopo lepolitiche del 25 settembre è partito il countdown per la formazione del nuovo governo . Il ... Da quel giorno in poi, quindi, ogni giorno sarà buono per incontrare Salvini e, ...è nella quarta età'. La Casellati invece ci credeva davvero 'Forse lei sì. Ma c'era il '... Tanto è vero che il Pd lo ha ricandidato (alle ultimendr ). Comunque nessuno dei due. C'...Crescono Tajani (Esteri) e Bernini (Istruzione). Stabili Salvini e Ronzulli. Per il Viminale è corsa a due tra Bongiorno e Piantedosi, alla Difesa invece sono in lizza Urso e Crosetto ...Secondo l’ultimo sondaggio di Termometropolitico, Fratelli d’Italia continua a volare nelle intenzioni di voto superando il record delle elezioni ...