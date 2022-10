Elettra Lamborghini | il vestito scende | il prevedibile incidente

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 8 ottobre 2022) La bellezza diè assolutamente travolgente; è praticamente impossibile resistere ad una donna del genere. Partiamo dal discorso professionale e bisogna citare, per forza di cose, come alcuni suoi brani (“Pem Pem” e “Caramello“) siano diventati dei veri e propri tormentoni per il loro ritmo e la voglia che trasmettono di essere cantati e ballati. Non solo l’ambito musicale;, infatti, l’abbiamo vista anche nel ruolo di conduttrice; insieme a Luca Peracino e Andrea Pisani, meglio noti come PanPers, è stata alla guida di Only Fun, show comico. InstagramRestando sotto l’aspetto lavorativo bisogna menzionare quanto successo dopo la partecipazione dial Festival di Sanremo; la performance della cantante, infatti, è stata duramente ...