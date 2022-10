“Eh no | non te lo permetto” Furia Barbara D’Urso Contro Guenda Goria scatta il massacro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Grande spazio nella seconda parte di Pomeriggio 5 al caso Marco Bellavia, che ha creato il caos al GF Vip 7. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha abbandonato il gioco dopo aver manifestato una serie di problematiche di salute mentale. Ma il gruppo lo ha isolato e verso di lui ha mostrato poca empatia. Su tutti ne hanno pagato le spese Ginevra Lamborghini che è stata squalificata e Giovanni Ciacci che è stato eliminato a seguito di un televoto flash. Da giorni sui social non si parla d’altro e in molti hanno chiesto al GF Vip provvedimenti esemplari. La risposta della produzione non si è fatta attendere e quasi tutta la puntata del reality di lunedì 3 ottobre è stata dedicata al caso Marco Bellavia. L’ex conduttore è tornato a farsi vedere sui social in compagnia del figlio e ha inviato una lettera ai suoi ex compagni di viaggio. Non giudico nessuno, il giudizio spetta solo a Dio e alle ...

