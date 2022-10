EcoFuturo Tv 2022 | dal ruolo dell’idrogeno ai trasporti marini | l’ultima puntata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) In questa ultimadella quarta stagione diTv si parla di mare e risparmio energetico. Fabio Roggiolani ci spiega l’importanza delle autostrade del mare e degli ecodragaggi nell’ottica della prevenzione e del corretto mantenimento di fiumi e bacini per evitare alluvioni ed esondazioni. Daimarittimi passiamo a quelli via terra e alfondamentale che l’idrogeno e il biometano possono giocare nella decarbonizzazione della nostra società nell’intervista ad Andrea Ricci vicepresidente di Snam4mobility. Michele Dotti ci introduce al tema del risparmio energetico nelle nostre abitazioni con una pillola nel suo consueto stile ironico e leggero e a seguire sul tema dell’ efficienza energetica e riduzione degli sprechi abbiamo intervistato Fabrizio Minisini di ELESS, che spiega la tecnologia alla ...