“Domenica In” | gli ospiti e le anticipazioni di domenica 9 ottobre

(Di sabato 8 ottobre 2022) “In” arriva un nuovo appuntamento: ecco glie ledi, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 5^ puntata della nuova edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Leggi anche –> scherzi a parte lediTanti gliin studio e in collegamento. Biagio Antonacci ripercorrerà con Mara Venier le tappe più importanti della sua carriera e, accompagnato dalla sua chitarra, accennerà ad alcuni suoi grandi successi oltre a cantare ...

La Gazzetta di Mantova

...e salame un connubio che mette d'accordo tutti e perché no ancheavversari in campo A più di 13 anni dall'ultimo incontro ufficiale Cremonese e Napoli tornano ad affrontarsi allo Zini9 ......la vetta della Bundesliga in attesa delle partite di Union Berlino e Friburgo (in campo). ... non è stata affatto esaltante dal punto di vista tecnico: frequentierrori individuali, rare le ... Gp Arena, arriva l'happy ending: domenica gli Stings a Mantova Dal 7 ottobre è partita una nuova offerta “Sottocosto” che si concluderà solamente la prossima domenica, ossia il 16 ottobre. Tra gli articoli in sconto di maggiore interesse ci sono gli smartphone di ...Nel team umbro gli azzurri che hanno vinto i Mondiali Giannelli e Russo, poi Leon, Rychlicki, Plotnytskyi e molti giocatori fortissimi ...