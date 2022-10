Docenti e liberi professionisti o avvocati | si possono svolgere entrambe le professioni? Le FaQ

Orizzonte Scuola

... è cambiato e dunque non rispecchia più il numero effettivo dei postiprevisti nell'organico ...un periodo tale da permettere a partire dall'anno 2022/2023 (giuridico) l'assunzione deidi ...A questo si aggiunga il fatto che le modalità di apprendimento cui sono sottoposti i, nella misura in cui sentano proprie quel genere di formazione e quell'aggiornamento, diventeranno poi ... Bianchi ringrazia i docenti: “Sono persone di riferimento per i nostri ragazzi. Li aiutano a crescere liberi e responsabili” Che fine ha fatto il concorso di religione cattolica Se lo chiede Giuseppe Favilla, segretario generale Fensir, che riflette sul tema tramite un comunicato stampa che pubblichiamo integralmente di se ...Nella fattispecie diverse docenti, della scuola primaria ... La dirigente scolastica si è limitata a rivendicare il suo asserito diritto di esercitare liberamente le proprie prerogative, quindi senza ...