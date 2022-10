DIRETTA F1 | GP Suzuka 2022 LIVE | sfida Red Bull-Ferrari per la pole | dalle 8 00 le qualifiche

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.33 Dando uno sguardo alla storia delledel GP nipponico, si nota come Michael Schumacher domini incontrastato nella graduatoria delleposition. Il tedesco è partito davanti a tutti per ben 8 volte (1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004). Schumi, peraltro, detiene il primato di migliori prestazioni in qualifica consecutive, ben cinque. 7.29 Si riparte dalla simulazione di qualifica effettuata sull’asciutto in FP3, nelle stesse condizioni che i piloti troveranno anche nelle prove ufficiali: 1 1 Max Verstappen REDRACING RBPT 1:30.671 222 55 Carlos Sainz1:30.965 +0.294s 273 16 Charles Leclerc1:30.980 +0.309s 27 4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:31.320 +0.649s 20 5 11 Sergio ...

va in scena un nuovo duello per la pole position tra Charles Leclerc e Max Verstappen, che dovranno comunque guardarsi le spalle anche dai rispettivi compagni di squadra Carlos Sainz e Sergio ...... ma questo è il quadro; adesso vediamo quello che potrebbe succedere oggi, laFormula 1 ci attende e questo Gp Giappone 2022 asta davvero entrando nelle sue fasi culminanti....Ore 7:00 - Verstappen campione se... A Suzuka, Max Verstappen si gioca il secondo match point della stagione. L'olandese della Red Bull potrebbe vincere il Mondiale senza preoccuparsi del risultato ...