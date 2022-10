Dimentichi di prendere le medicine all’orario giusto? ecco cosa potrebbe succedere

(Di sabato 8 ottobre 2022) Molti di noi prendono delleogni giorno, ma che succede sedi prenderleaccaderele pasticcheè molto importante poiché, in caso contrario,qualdi strano. Un altro elemento fondamentale è di ricordarsi le, perché se non dovesse essere così, i rischi L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Il Sussidiario.net

... c'è chi prova una tremenda angoscia: Veronica (Valentina Bartolo) non sa bene comela ... Ezio prepara una sorpresa per il suo anniversario con Veronica; lei, però, teme che lui si......se non si rispetta la scadenza del 30 settembre A volte può capitare che per errore si...sanzioni Chi però non riesce a rispettare neanche quella scadenza allora lo Stato comincia a... Malattia Tiberio Timperi: ipertensione/ 'Se mi dimentico di prendere la pasticca...'