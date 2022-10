Depositi di vino chiusi nel tarantino per due milioni di euro Nas carabinieri

(Di sabato 8 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nell’ambito di controlli finalizzati alla corretta commercializzazione di giocattoli e/o articoli vari contraffatti o comunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, idel NAS di Taranto hanno eseguito una ispezione presso un esercizio commerciale della provincia di Taranto, procedendo al sequestro amministrativo di articoli di cancelleria vari destinati alla vendita al dettaglio, per un valore complessivo di circa 500 €, sui quali non erano riportate le “avvertenze e le informazioni d’uso” in lingua italiana, in difformità a quanto stabilito dal Codice del Consumo. Al commerciante è stata contestata la violazione amministrativa di € 1.032,00 prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 206/2005. Nel corso di attività ispettive nel settore vitivinicolo i...

