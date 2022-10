Dentro il toto-ministri | dove va Tajani e le voci sulla grande incognita

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) «Penso proprio che con Salvini e Berlusconi ci dovremo vedere nei prossimi giorni». L'ha detto Giorgia Meloni uscendo in serata dai suoi uffici alla Camera. La leader di FdI, che aspetta l'insediamento delle Camere e le consultazioni, per ricevere l'incarico esplorativo da Sergio Mattarella, in quell'occasione inizierà a mettere nero su bianco nomi e incarichi per confrontarli con quelli degli alleati di governo. Nel mentre le indiscrezioni su possibili incarichi proseguono senza sosta. I rumors confermano che all'Economia finirà un tecnico: in pole Domenico Siniscalco o Fabio Panetta, sul quale prosegue serrato il pressing di Meloni. Al Viminale la Lega insiste per Salvini, ma Giorgia preferirebbe un esterno come Matteo Piantedosi, ex capo di Gabinetto del leader leghista. Per gli Esteri dicono da Forza Italia - si sarebbe riaccesa la speranza per Antonio ...