Delrio | ' Conte da premier ha aumentato le spese militari | lui e Casalino non strumentalizzino i pacifisti'

QUOTIDIANO NAZIONALE

In merito all'idea di una manifestazione per la pace, sostenuta dacommenta: "Le manifestazioni sono promosse dalle associazioni per la pace, non dache quando era presidente del ......idea di. Hanno cercato di mettere il cappello su iniziative già decise per il 21 ottobre a cui noi parteciperemo ma senza strumentalizzare'. Così, oggi sul Quotidiano Nazionale, Graziano... Delrio: "Conte non ci dia lezioni. Pd in piazza per la pace ma Kiev deve difendersi" Lo afferma Graziano Delrio, in un’intervista al QN. Dynamic 1 In merito all’idea di una manifestazione per la pace, sostenuta da Conte, Delrio commenta: «Le manifestazioni sono promosse dalle ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Nuovo governo, le news di oggi. Meloni: 'Nostra politica estera non cambia'. LIVE ...