De Caro replica a Boccia | “Goffo autorarismo”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “qualifica come «atto tribale» la sfiducia votata ieri sera, all’unanimità, dall’Assemblea Provinciale del PD del Sannio. Chiedo acome qualifica la decisione di calpestare il deliberato assunto, sempre all’unanimità, dalla medesima Assemblea il 1° di agosto. Ed ancora, come qualifica il comportamento di chi, dal 1° al 15 agosto, dopo aver votato a favore della candidatura di Angelo Moretti, ha operato in favore della propria doppia candidatura (all’uninominale ed al proporzionale) senza darne avviso a nessuno se non agli sponsor romani? Ed inoltre, come qualifica il comportamento del neo parlamentare che, intervenendo nel dibattito di ieri sera, ha ripetutamente «minacciato» il Segretario Provinciale ed il Presentatore della mozione di sfiducia in calce alla quale vi erano ben 54 firme di ...

