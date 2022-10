David Beckham diventa biondo platino come il figlio Romeo

(Di sabato 8 ottobre 2022) L'ex footballer è noto per le sue acconciature controverse e stravaganti, che sono state sempre il suo segno distintivo, un «vizietto» che ancora non è andato via

RaiNews

E sono tantissimi quelli che, andando in vacanza a Dubai, non potevano non fare tappa nel suo ristorante:, Naomi Campbell, Rihanna, Chiara Ferragni e Fedez. E senza contare tantissimi ...Alcuni hanno definito il ristorante 'un McDonald's per ricchi' ed effettivamente è così se si pensa che nella lista dei clienti di Chef Nusret ci sono:, Naomi Campbell e molti altri vip. David Beckham in fila per 12 ore per rendere omaggio alla Regina Potrebbe esserci anche l'MLS nel futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo il giornalista portoghese Pedro Almeida, infatti, ci sarebbero stati già dei contatti tra CR7 e David Beckham, che vorrebbe ...Ultimo giorno della Paris Fashion Week, ma la gioia del debutto della collezione di Victoria Beckham nella Ville Lumière si smorza sotto il peso delle critiche web per la ...