(Di sabato 8 ottobre 2022) Un bel voto aè un buon punto di partenza. Un +3 dai centrocampisti, però, è il vero obiettivo di ogni fantallenatore. In vista della nona giornata di Serie A, vi indichiamo i ...

La Gazzetta dello Sport

Dalla vetta della classifica alla zona retrocessione, questo weekend sarà ricco di scontri diretti: al di là dei soliti top players, occhio ai giocatori meno blasonati…- SAVIC (...INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella,, Calhanoglu, ... TORINO - EMPOLI Domenica 9 ottobre, ore 12:30 TORINO (3 - 4 - 2 - 1):- Savic; Djidji, ... Da Milinkovic ad Asllani: 5 consigli per il centrocampo al Fantacampionato Serie A, vincono tutte tranne l'Inter L'Ottava giornata di campionato regala grandi emozioni e sorprese. Alle 15 il Napoli di Spalletti supera facilmente il Torino di Juric grazie alla doppietta di An ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...