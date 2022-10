Crisi energetica | Gandi | “Senza aiuti dal Governo non chiuderemo il bilancio”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Bergamo. L’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas mette inanche i Comuni, non solo aziende e privati. Il rincaro delle tariffe ha già rosicchiato buona parte dei bilanci comunali, piccoli o grandi che siano: l’entità dell’amministrazione in oggetto non fa la differenza, infatti, quando si parla di difficoltà economica e le misure, quantomeno di contenimento, se così si vuol dire, non sono molte. Anzi, praticamente nulle. L’unica opzione è la mano forte del, il neo eletto ovviamente, visto che l‘Bis e l’Ter ormai sono stati archiviati e l’ipotesi di scostamento dinon è contemplata. Ergo, rimaniamo alla finestra, fiduciosi ma preoccupati. Molto. Il Comune di Bergamo L’assessore al, nonché vice sindaco del Comune di Bergamo, Sergio ...

Il governo Draghi ha introdotto numerosi contributi per aiutare le imprese ad affrontare la. In particolare il Decreto Aiuti ter ha rafforzato le misure a sostegno delle imprese per aiutarle ad affrontare l'attualeche ha fatto lievitare i costi delle ...Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 53 di We " World Energy, il magazine di Eni Con l'acuirsi dellae geopolitica in Europa a causa della guerra russa in Ucraina, la prospettiva di potenziali interruzioni di fornitura di petrolio e gas russo e un ulteriore aumento dei prezzi ha ... Crisi energetica, i paesi europei si preparano alla riduzione di luce e riscaldamento AGI - Una manovra "bazooka" a livello nazionale, che possa mitigare gli effetti della crisi energetica e alleggerire il peso delle bollette su aziende e famiglie italiane. E' l'iniziativa assunta dal ...StampaI panettieri di Salerno e provincia sono pronti alla serrata per manifestare la profonda crisi che stanno vivendo a causa dei rincari. Non ci sono alternative per far capire che ormai le condizi ...