Crisi energetica | caro bollette e inflazione | anche il ceto medio fa la spesa al discount

Formiche.net

... è rimasto prima isolato e poi inascoltato dinnanzi alle drammatiche conseguenze dellaconseguente alle sanzioni. L'Italia è già povera di suo perché non produce energia come la ...Ladella globalizzazione, la, le tensioni politiche e commerciali e la guerra di Ucraina hanno aumentato le paure e moltiplicato le dimensioni e la velocità delle reazioni ... La crisi energetica nel breve e nel lungo periodo. L'analisi di Scandizzo L’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) teme che il prossimo inverno sarà «uno dei più crudeli» nella storia recente della Siria, con tagli al carburante ...L’onorevole Meloni, dopo la vittoria elettorale del 25 settembre, è premier in pectore del futuro governo. Sta perciò studiando i dossier lasciati aperti dal governo uscente e stilando la lista dei mi ...