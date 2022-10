Crimea | il ponte di Kerch dopo l’esplosione – Video

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – In uno deidiffusi sui canali Telegram ucraini, le immagini dei dannila forte esplosione avvenuta stamani suldi, collegamento tra lae la Russia. Secondo Mosca, come riporta l’agenzia Tass, a causaresarebbe stato un camion fatto saltare in aria. L'articolo proviene da Italia Sera.

Kerch, in fiamme ildella. Ildi Kerch rappresenta una via di collegamento vitale tra la Russia e la penisola di, recentemente conquistata dal Cremlino e annessa al ...AGI - Ildi, oggi in fiamme dopo l'esplosione di un camion - bomba per la quale la Russia punta il dito sull'Ucraina, è un'infrastruttura strategica oltre che simbolica per il Cremlino. L'...MOSCA – Questa mattina un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia. E’ quanto riporta la Tass, precisando che “gli archi navigabili ...Due campate della parte automobilistica del ponte di Crimea sono crollate e il traffico automobilistico e ferroviario sono bloccati ...