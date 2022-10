Cremonese-Napoli | Luciano Spalletti in conferenza stampa

Commenta per primo Ecco i convocati dellaper la sfida con il: Alvini deve rinunciare a Chiriches , Ghiglione e Hendry . Portieri : Carnesecchi, Radu, Saro. Difensori : Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili, Ndiaye, Quagliata, ...Massimiliano Alvini, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Allo Zini arriva la capolista pronta a sfidare la matricola che cerca la prima vittoria. 'Penso che per la ...Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la partita Cremonese-Napoli, valida per la 9a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 9 ottobre (ore 18, Stadio Zin ...La Cremonese ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara di campionato contro il Napoli. Cremonese e Napoli si sfidano per la nona giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Il match s ...