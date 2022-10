Credito d’imposta | come aiutare gli italiani senza aumentare il debito

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Aumento dei rendimenti titoli di Stato, crollo dei mercati finanziari, aumento dei costi energia, riduzione della domanda interna, fallimento delle piccole e medie imprese, conseguente crisi bancaria, recessione economica, riduzione delle entrate fiscali, aumentopubblico e costo interessi. Non so se la lista sia completa, comunque c’è già abbastanza per rendersi conto dell’urgenza di un piano finanziario a sostegno dell’economia reale. Si dirà, tutto dipende dalla guerra e dalle sanzioni e che bisogna prendere una decisione comune a livello europeo. Noi diciamo invece che bisognerebbe farein Europa ha fatto la Germania: nel 2020 ha creato dal nulla 820 miliardi di euro con le sue banche pubbliche per sostenere le imprese, il 29 settembre 2022 ha annunciato uno “scudo di difesa economica contro le conseguenze della guerra di aggressione ...