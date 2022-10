Covid oggi Italia | 43 716 contagi e 60 morti | bollettino 8 ottobre

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 43.716 i nuovida Coronavirus in, 82022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60. LAZIO – Sono 3.475 i nuovida Coronavirus, 82022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 2. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.993 tamponi molecolari e 15.407 antigenici con un tasso di positività al 18,8%. I ricoverati sono 491, 5 in più di ieri, 33 le terapie intensive occupate, 3 in più di ieri e i guariti sono ...

Sky Tg24

Il sistema sanitario I posti letto occupati nei repartiordinari sono +110 (ieri +191), per un totale di 5.489 ricoverati . I posti letto occupati in terapia intensiva sono - 4 (ieri +18) - si ...Con questo non voglio dire chechi ti profila è la nuova Wanna Marchi, ma se con 'Wanna Marchi'... i nomi e le storie delle scoperte premiate Come prenotare la quarta dose di vaccino contro-... Covid, le notizie di oggi: 43.716 nuovi positivi e 60 morti. Tasso al 20,3%. LIVE La curva del Covid in Sicilia rimane stabile, anche se i ricoveri continuano pericolosamente a salire. Sono 1.221 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.681 tamponi proc ...Un evidente cambio di passo sul Covid rispetto all’«era Speranza» che partirà innanzitutto da una revisione dell’isolamento per i positivi: oggi ci sono 500mila italiani chiusi in casa con il virus, ...