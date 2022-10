Covid | nuovi sintomi | così il virus colpisce anche le orecchie Le tre spie dell' infezione

In Terris

...inventati di. Le autorità, ad esempio, hanno sostituito la parola "blocco" con "gestione statica", "silenzio" o "lavoro da casa" quando volevano riferirsi a determinati protocolli. Molti ......tifosi spagnoli sommergono piazza del Popolo di rifiuti IN CAMPANIA Sequestri nei mercati ortofrutticoli per rischio mandragora Numeri in crescita, Gimbe: nell'ultima settimana +51,9% di... Covid: nuovi contagi stabili, lieve aumento dei decessi Sono 352 i contagiati, 284 i negativizzati. L’incidenza per 100.000 abitanti a 513 come all’inizio di agosto. In rialzo pure il dato dei ricoverati, salito a 32 ...Tasso di positività al 20,57% FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana le Asl hanno individuato altri 2.547 nuovi casi di infezione da Covid a fronte di 12.384 test, di cui 1.192 tamponi molecolari e ...