Covid | le notizie di oggi Nuovo balzo Rt e incidenza | 6 regioni a rischio alto LIVE

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non rallenta per ora la corsa del virus SarsCoV2 in Italia. Negli ultimi sette giorni si registra infatti undell'indice di trasmissibilità Rt, salito a 1,18 dal valore di 1 della scorsa settimana, e anche l'segna un netto aumento toccando i 441 casi per 100mila abitanti. Salgono da cinque a sei lee Province autonome classificate aper la presenza di molteplici allerte di resilienza

Può darsi che la pandemia di- 19 verrà un giorno considerata il colpo di grazia, come pure ... e in crescita, della popolazione mondiale sceglie deliberatamente di evitare di seguire le, ...... i nomi e le storie delle scoperte premiate Come prenotare la quarta dose di vaccino contro- ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Poco più di 1,5 milioni di sospetti eventi avversi, su quasi 912 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate. I dati, aggiornati a settembre, sono gli ultimi diffusi dall'Agenzia europea ...Achille Colombo Clerici*Qual è la sanità post Covid che gli italiani desiderano Secondo il nuovo rapporto Censis, presentato al Ministero della Salute, si può riassumere nel neologismo RinnovAzione, ...