Covid | le notizie di oggi | 43 716 nuovi positivi e 60 morti Tasso al 20 | 3% LIVE

...economico regionale scade il 31 dicembre e del bando per il 2021 non si hanno ancora". Leo ... "Ilsi è appena portato via i due cognati di Leo, uomini di 52 e 63 anni, erano due fratelli ...Tom Wenseleers, professore di biologia evolutiva presso la Katholieke Universiteit di Leuven, in Belgio, ha condiviso un grafico su Twitter che mostra il mix di variantiattualmente in ...ll caso di febbre Dengue a Vimercate resta isolato, il quartiere Nord-Est intorno a via Manin è stato disinfestato su ordine di Ats, ma per 14 giorni c’è il divieto di consumare frutta e verdura che s ...Jannik Sinner e Matteo Berrettini stanno entrambi vivendo un momento molto complicato. Il loro 2022 è stato pieno di problemi, ricco di difficoltà tra Covid o problemi fisici ed entrambi sono usciti d ...