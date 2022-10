ilGiornale.it

Secondo il Csc, 'l'incidenza deienergetici sul totale sale da 4,6% a 9,8%, livelli, ai quali corrisponde, nonostante un rialzo dei prezzi di vendita eterogeneo per settori, una ...PER LE IMPRESE 'L'incidenza deienergetici sul totale sale da 4,6% a 9,8%, livelli, ai quali corrisponde, nonostante un rialzo dei prezzi di vendita eterogeneo per settori,... Costi insostenibili, i dati choc sull'energia per le imprese Lo scenario del centro studi nel rapporto di previsione d’autunno: nel 2023 sarà crescita zero. Il Pil salirà del 3,4% quest'anno, inflazione record al 7,5%.L'analisi di Confindustria: "I costi energetici delle imprese italiane sono stimati aumentare di 110 miliardi di euro nella media del 2022" ...