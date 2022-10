Cosa ho mandato alla Meloni Retroscena-Calenda | asse impensabile?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Carloè stato l'ospite principale della puntata di sabato 8 ottobre di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio. Il principale argomento di discussione è stato, neanche a dirlo, Giorgiae la formazione del nuovo governo di centrodestra. “Lei sembra voler fare un governo di competenti, ce la farà?”, è stata la domanda della De Gregorio. “Secondo me c'è un fatto sbagliato - ha risposto- ha passato tutta la campagna elettorale dicendo ‘mai governi tecnici' e ‘non voto per Mario Draghi', poi arriva lì e dice ‘no, vabbè, faccio più o meno come Draghi'. Non si comprende questo comportamento. In più laha degli alleati che non la pensano allo stesso modo su nulla, addirittura l'ultima promessa di Silvio Berlusconi è stata di raddoppiare il reddito ...