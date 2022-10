Cosa è successo al ponte di Kerch in Crimea e come può reagire ora la Russia – Il video

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ildi, che collega laall’Ucraina, è andato a fuoco nelle prime ore del mattino di oggi, 8 ottobre 2022. Non ci sono vittime. Un filmato pubblicato dal canale Telegram Combat Footage mostra le fiamme e ipotizza che sia stato colpito due volte. Ma per ora è mistero sulle cause. Laha parlato di un camion-bomba che sarebbe stato fatto esplodere sul, provocando i danni che si vedono nel. Altre ipotesi parlano di razzi o missili che avrebbero colpito due volte l’infrastruttura. Di certo c’è che l’amministrazione russa dellaaccusa l’Ucraina. Il capo dell’Assemblea diVladimir Konstantinov ha definito l’accadutoun colpo di stato da parte di «teppisti ucraini». A Mosca il presidente ...

