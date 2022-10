Coronavirus | 60 morti e 43 716 casi Tasso di positività cala al 20 | 3%

Leggi su open.online

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il bollettino dell’8 ottobre 2022 Nelle ultime 24 ore in Italia il numero di positivi alha subìto una diminuzione. Il dato registrato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 43.716 nuovi contagiati contro i 44.672 del monitoraggio di ieri. La curva appare in lieve calo anche per quanto riguarda i decessi: oggi, 8 ottobre, sono 60 le vittime legate al virus (ieri 62, due giorni fa 56), per un totale dida inizio emergenza che arriva così a quota 177.478. Scende, infine, anche il dato sugli attualmente positivi: 497.497 contro i 525.955. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione nelle strutture ospedaliere, il bollettino giornaliero segnala 22 nuovi ingressi di pazienti positivi al virus in terapia intensiva (ieri erano stati 29). Il totale di ricoverati in area ...