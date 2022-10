Corona virus | Italia | 497497 attualmente positivi a test -28458 in un giorno con 177478 decessi 60 e 22106318 guariti 72114 Totale di 22781293 casi 43716 Dati della protezione civile | effettuati 215035 tamponi

Sky Tg24

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 08 ottobre 2022 1.408 Nuovi casi 6.475 Test giornalieri 8 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 483 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'indice Rt di trasmissibilitàè salito a livello nazionale questa settimana da 1 a 1,18. Covid, le notizie di oggi: 43.716 nuovi positivi e 60 morti. Tasso al 20,3%. LIVE Il bollettino diramato dal ministero della Salute segnala in Italia 43.716 casi di contagio da Covid-19 e 60 decessi. Nelle ultime 24 ore, sul territorio nazionale, sono stati processati 215.035 test, ...Sono 43.716 i casi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi, sabato 8 ottobre ...