Convocati Atalanta | c'è Demiral | fuori Zapata e Toloi

Atalanta

Restando in chiave scudetto - zona Champions, 6 possibiliper l', 5 - 6 per la Roma e 2 per la Lazio. E la rivelazione Udinese Al massimo uno, se il ct Scaloni deciderà di chiamare ...L'infortunio che si è portato dietro dall'ha condizionato il suo inserimento, ma dopo ... quando si chiuderà la prima parte di stagione e arriveranno i nomi deidella Germania per il ... Udinese-Atalanta: i convocati Verona Udinese Torino Spezia Sassuolo Inizia oggi la 9a giornata di Serie A: alle 15 apre il programma Sassuolo-Inter, seguono poi Milan-Juve alle 18 e Bologna-Sampdoria alle 20.45; il turno terminerà ...Il commissario tecnico Daniele Zoratto ha diramato la lista dei convocati per il doppio test contro l’Olanda Dopo le amichevoli contro la Svizzera, l’Italia Under 16 riparte con il doppio test contro ...