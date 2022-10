Controlli cardiovascolari gratuiti per prevenire malattie gravi

(Di sabato 8 ottobre 2022) La pandemia ha modificato in peggio gli stili di vita e ha ridottoe monitoraggi, tendenze che hanno provocato un incremento nelle patologie. A questo si aggiunge che è stato registrato un incremento delle patologietra coloro che sono stati colpiti dall’infezione. E sebbene la prevenzione e isiano uno degli esempi di maggior successo nelle strategie mediche proattive; e sebbene il 2021 abbia fatto segnare una ripresa delle attività di monitoraggio preventivo, i livelli sono ancora al di sotto a quelli del 2019. È sotto quest’ottica che la Fondazione Artemisia, unitamente alla Rete Artemisia Lab e ai suoi amici e consulenti, ha dato la propria disponibilità ad effettuare screening e consulenze gratuite per adulti e ragazzi nell’ambito dell’evento Tennis & ...

AnconaToday

Per tutta la durata della manifestazione un camper dell'Istituto Nazionale Ricerchesarà a disposizione degli spettatori per svolgere screening cardiologici gratuiti, con...... oltre 1.500 invece i partecipanti al Villaggio, con 582medici effettuati (diagnosticati, tra l'altro, 3 casi di sospetta patologia congenita). Le malattie. Ogni anno le ... Prevenzione delle malattie cardiovascolari, settimana di controlli gratuiti Anche quest’anno la Fondazione Artemisia, unitamente alla Rete Artemisia Lab e ai suoi amici e consulenti, ha dato la propria disponibilità ad effettuare screening e consulenze ...Il 29 settembre, come tutti gli anni, si è celebrata la giornata mondiale della salute del cuore. L’obiettivo di questo appuntamento, divenuto ormai ricorrente, è informare ...